На 34-й минуте матча 8-го тура чемпионата России «Спартак» — «Зенит» арбитр Виталий Мешков исправил свою ошибку и отменил гол спартаковца Зелимхана Бакаева, забитый двумя минутами ранее.

34-я минута матча «Спартак» — «Зенит».

Поначалу судья с той позиции, которую он занимал, не заметил, что полузащитник красно-белых подыграл себе рукой.

34-я минута матча «Спартак» — «Зенит».

Рефери спасло вмешательство видеоарбитра Михаила Вилкова, увидевшего фол Бакаева. После просмотра видеозаписи Мешков принял верное решение. (Александр Бобров)

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр