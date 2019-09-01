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«Спартак» — «Зенит»: почему отменен гол красно-белых?

20:11
34-я минута матча «Спартак» - «Зенит». 34-я минута матча «Спартак» - «Зенит». 34-я минута матча «Спартак» - «Зенит».
34-я минута матча «Спартак» - «Зенит».
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На 34-й минуте матча 8-го тура чемпионата России «Спартак» — «Зенит» арбитр Виталий Мешков исправил свою ошибку и отменил гол спартаковца Зелимхана Бакаева, забитый двумя минутами ранее.

34-я минута матча «Спартак» - «Зенит».
34-я минута матча «Спартак» — «Зенит».

Поначалу судья с той позиции, которую он занимал, не заметил, что полузащитник красно-белых подыграл себе рукой.

34-я минута матча «Спартак» - «Зенит».
34-я минута матча «Спартак» — «Зенит».

Рефери спасло вмешательство видеоарбитра Михаила Вилкова, увидевшего фол Бакаева. После просмотра видеозаписи Мешков принял верное решение. (Александр Бобров)

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр

Спартак — Зенит

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2019/2020. 8-й тур. «Спартак» — «Зенит», «Локо» — «Ростов» и другие матчи




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