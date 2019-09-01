«Спартак»: «Зенит» имел определенную фору в плане «физики»

Пресс-служба «Спартака» в обзоре домашнего матча 8-го тура чемпионата России с «Зенитом» (0:1) посетовала, что гости готовились к этой встрече полноценную неделю. Красно-белые в четверг принимали «Брагу» (1:2) в ответной игре 4-го отборочного раунда Лиги Европы.

— Перед этим матчем «Зенит» имел определенную фору в плане «физики», — отметила пресс-служба «Спартака». — Питерцы готовились к поединку на «Открытие Арене» полноценную неделю. Наша же команда из-за участия в Лиге Европы играла через два дня на третий и проводила девятый матч за месяц. Возможно, поэтому нам не хватило сил на концовку встречи.

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