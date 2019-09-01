РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Авторские рубрики

Горячие темы

Теги

Новости   //    Футбол   //    РПЛ

«Спартак»: «Зенит» имел определенную фору в плане «физики»

21:40
Теги:

Пресс-служба «Спартака» в обзоре домашнего матча 8-го тура чемпионата России с «Зенитом» (0:1) посетовала, что гости готовились к этой встрече полноценную неделю. Красно-белые в четверг принимали «Брагу» (1:2) в ответной игре 4-го отборочного раунда Лиги Европы.

— Перед этим матчем «Зенит» имел определенную фору в плане «физики», — отметила пресс-служба «Спартака». — Питерцы готовились к поединку на «Открытие Арене» полноценную неделю. Наша же команда из-за участия в Лиге Европы играла через два дня на третий и проводила девятый матч за месяц. Возможно, поэтому нам не хватило сил на концовку встречи.

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр

Спартак — Зенит

Дополнительная информация

https://spartak.com/news/2019-09-01-spartak__zenit_porazheniye01/

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
11
Офсайд
Материалы сюжета: Премьер-лига-2019/2020. 8-й тур. «Спартак» — «Зенит», «Локо» — «Ростов» и другие матчи




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир