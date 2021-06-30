«Спартак» заявил, что не подпишет Мбаппе
04:14
Англоязычный Twitter «Спартака» отреагировал на новость о нападающем «ПСЖ» Кильяне Мбаппе. Портал Get French Football News пообещал в среду, 30 июня, рассказать подробности о будущем форварда.
«Можем подтвердить, что Мбаппе не переходит в «Спартак», — говорится в сообщении красно-белых.
Мбаппе выступает за «ПСЖ» с лета 2017 года. В сезоне-2020/2021 форвард провел 47 матчей за команду, на его счету 42 гола и 11 результативных передач. Портал Transfermarkt.com оценивает футболиста в 160 миллионов евро, его контракт с клубом действует до конца июня 2022 года.
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