Андрей Ещенко: «Чемпионат у нас стал слабее, раньше были такие легионеры!»

Защитник «Спартака» Андрей Ещенко считает, что чемпионат России стал слабее.

«Чемпионат у нас стал слабее, — сказал Ещенко. — Раньше были такие легионеры! Раньше в состав было нереально попасть, а сейчас подписывают всех молодых подряд. Конечно, хотят на этом заработать. Надо делать молодым потолок зарплат, чтобы ехали в Европу. Из Украины же уезжают, потому что зарплата маленькая.

Я со многими знаком, все уезжают. А раньше какие были легионеры: Роберто Карлос, Халк, Витсель! И уровень был, и выигрывали! Достойно выступали в Европе. За 12 лет вышли, можно сказать успешно. Мы все хотим, чтобы Россия играла в полуфиналах. А с чего бы это? Наши футболисты в основном играют в России. Датчане, например, играют в хороших лигах. Вот у них и прогресс идет».

37-летний защитник в прошлом сезоне провел 16 матчей за «Спартак» во всех турнирах.