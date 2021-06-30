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Губерниев: «Ярких игроков РПЛ не потеряет, потому что их особо там и нет»

06:09
Дмитрий Губерниев. Фото «СЭ»
Дмитрий Губерниев. Фото «СЭ»
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Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал выступление игроков из чемпионата России на Евро-2020.

«Думаю, наша лига, то есть РПЛ, может быть спокойна. Ярких игроков мы не потеряем. Ну прежде всего потому, что их особо там и нет! А те, что были, доказали, что уезжать рано. Или поздно. Из сборной России забирать можно только амбициозность. Крал не очень. Шведы краснодарские так себе, да и вылетели. Ларссон вообще не играл. Хвалили Влашича. Но вышел Пашалич и разницу увидели! На вход тоже никого особо не ждем. Дорого, и не поедут они. Евро очень показательный! Ах, да, во всем виноват Черчесов!» — написал Губерниев в своем Telegram-канале.

Сборная России в группе B уступила Бельгии (0:3) и Дании (1:4), а также обыграла Финляндию (1:0). С тремя очками россияне заняли четвертое место в группе и не смогли пробиться в плей-офф.

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Сергей Разин все материалы автора

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