19:23 6 июня | ФУТБОЛ — РФПЛ

"Спартак" заинтересован в колумбийском нападающем "Брюгге"

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"Спартак" заинтересован в покупке нападающего "Брюгге" Хосе Искьердо, утверждает France Football. Красно-белые запросили у бельгийского клуба информацию по трансферу форварда. Также в 24-летнем колумбийце заинтересованы "Милан" и "Марсель".

Отметим, что действующий контракт Искьердо с "Брюгге" рассчитан до лета 2019 года. Клуб хочет за футболиста порядка 15 миллионов евро. В прошедшем сезоне он провел 28 матчей в чемпионате Бельгии и забил 14 голов.

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КОММЕНТАРИИ (5)
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zoolord

Это значит, что Промес уходит после ЛЧ. Остаются подверженные травмам Зе Луиш и Андриану. Больше напов нету.

08:57 7 июня

werder63

В переводе с испанского его фамилия - лево, налево))

23:13 6 июня

James Gang

Сплошные напы интересуют, а почему хорошего защитника не присмотреть?

20:21 6 июня

vlakar79

Колумбия, Колумбия... Страна возможностей...

19:58 6 июня

йужный

с колумбийцами аккуратней , он в себе может что то пронести

19:41 6 июня