"Спартак" заинтересован в колумбийском нападающем "Брюгге"

"Спартак" заинтересован в покупке нападающего "Брюгге" Хосе Искьердо, утверждает France Football. Красно-белые запросили у бельгийского клуба информацию по трансферу форварда. Также в 24-летнем колумбийце заинтересованы "Милан" и "Марсель".

Отметим, что действующий контракт Искьердо с "Брюгге" рассчитан до лета 2019 года. Клуб хочет за футболиста порядка 15 миллионов евро. В прошедшем сезоне он провел 28 матчей в чемпионате Бельгии и забил 14 голов.