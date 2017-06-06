"Спартак" заинтересован в колумбийском нападающем "Брюгге"

"Спартак" заинтересован в покупке нападающего "Брюгге" Хосе Искьердо, утверждает France Football. Красно-белые запросили у бельгийского клуба информацию по трансферу форварда. Также в 24-летнем колумбийце заинтересованы "Милан" и "Марсель".
Отметим, что действующий контракт Искьердо с "Брюгге" рассчитан до лета 2019 года. Клуб хочет за футболиста порядка 15 миллионов евро. В прошедшем сезоне он провел 28 матчей в чемпионате Бельгии и забил 14 голов.
zoolord
Это значит, что Промес уходит после ЛЧ. Остаются подверженные травмам Зе Луиш и Андриану. Больше напов нету.
08:57 7 июня
werder63
В переводе с испанского его фамилия - лево, налево))
23:13 6 июня
James Gang
Сплошные напы интересуют, а почему хорошего защитника не присмотреть?
20:21 6 июня
vlakar79
Колумбия, Колумбия... Страна возможностей...
19:58 6 июня
йужный
с колумбийцами аккуратней , он в себе может что то пронести
19:41 6 июня