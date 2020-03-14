«Спартак» забил третий гол в матче с «Оренбургом». Мирзов впервые отличился за красно-белых в официальном матче
15:57
«Спартак» забил третий гол в выездном матче 22-го тура против «Оренбурга» на 94 минуте встречи и одержал итоговую победу со счетом 3:1.
Гол забил полузащитник красно-белых Резиуан Мирзов, этот мяч стал для него первым в официальных матчах за «Спартак».
ГООООООЛ! Резиуан Мирзов забивает третий гол «Спартака»! #ОренбургСпартак 1:3#ТинькоффРПЛ pic.twitter.com/hFaL4VZhy5— Тинькофф Российская Премьер-Лига (@premierliga) March 14, 2020
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 22-й тур. «Ростов» — «Локомотив» и другие матчи