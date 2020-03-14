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«Спартак» забил третий гол в матче с «Оренбургом». Мирзов впервые отличился за красно-белых в официальном матче

15:57
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«Спартак» забил третий гол в выездном матче 22-го тура против «Оренбурга» на 94 минуте встречи и одержал итоговую победу со счетом 3:1.

Гол забил полузащитник красно-белых Резиуан Мирзов, этот мяч стал для него первым в официальных матчах за «Спартак».

Оренбург — Спартак

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