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«Спартак» потратил на выплаты агентам больше всех российских клубов в 2022 году

Иван Торопцев
Корреспондент
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Евгений Мележиков.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Российский футбольный союз (РФС) опубликовал данные по суммам вознаграждений посредникам, выплаченных российскими клубами в 2022 году.

Общая сумма выплат со стороны клубов составила 1 144 902 330,58 рублей, 1 047 539,63 долларов США и 23 027 935,47 евро. Наибольшую сумму посредникам заплатил «Спартак» (4 817 960 евро, 267 986 663 рублей, 36 658,63 долларов США). Второе место в списке занял «Зенит» (85 328 000 рублей, 6 601 000 евро), на третьей строчке — ЦСКА (910 881 долларов США, 6 582 253,47 евро).

Список клубов, выплативших вознаграждения посредникам в 2022 году:

1. «Спартак» — 4 817 960 евро, 267 986 663 рублей, 36 658,63 долларов США.

2. «Зенит» — 85 328 000 рублей, 6 601 000 евро.

3. ЦСКА — 910 881 долларов США, 6 582 253,47 евро.

4. «Локомотив» — 364 644 646,8 рублей.

5. «Ростов» — 181 879 515,78 рублей.

6. «Динамо-Москва» — 24 005 400 рублей, 2 105 847 евро.

7. «Торпедо Москва» — 16 885 935 рублей, 1 320 000 евро.

8. «Сочи» — 672 000 евро, 28 550 000 рублей.

9. «Краснодар» — 22 500 000 рублей, 643 875 евро, 100 000 долларов США.

10. «Оренбург» — 45 435 650 рублей.

11. «Крылья Советов» — 43 060 000 рублей.

12. «Нижний Новгород» — 30 161 480 рублей.

13. «Ахмат» — 17 112 600 рублей.

14. «Рубин» — 5 000 000 рублей, 125 000 евро.

15. «Химки» — 160 000 евро.

16. «СКА Хабаровск» — 4 856 940 рублей.

17. «ФК Родина» — 2 500 000 рублей.

18. «Алания» — 2 250 000 рублей.

19. «Черноморец» — 1 585 000 рублей.

20. «Чайка» — 1 160 500 рублей.

Сумма вознаграждений, выплаченных посредникам футболистами в 2022 году составила 1 262 298 825,98 рублей, 1 047 539,63 долларов США и 23 027 935,47 евро.

Источник: https://rfs.ru/news/217829
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«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 15 3 2 53-10 48
2
 Ростов 20 12 5 3 36-27 41
3
 Спартак 20 12 4 4 45-24 40
4
 Динамо 20 10 5 5 36-24 35
5
 ЦСКА 20 10 5 5 35-20 35
6
 Ахмат 20 10 2 8 31-29 32
7
 Оренбург 20 10 1 9 40-40 31
8
 Краснодар 20 8 5 7 38-35 29
9
 Сочи 20 8 4 8 29-39 28
10
 Урал 20 7 4 9 24-31 25
11
 Локомотив 20 6 4 10 27-37 22
12
 Кр. Советов 20 5 5 10 20-31 20
13
 Пари НН 20 5 4 11 23-37 19
14
 Факел 20 2 11 7 27-37 17
15
 Химки 20 3 4 13 19-41 13
16
 Торпедо 20 2 4 14 12-33 10
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1.04 14:00
Динамо – Сочи
 - : -
1.04 14:00
Пари НН – Локомотив
 - : -
1.04 16:30
Спартак – Ахмат
 - : -
1.04 19:00
Зенит – Урал
 - : -
2.04 14:00
Кр. Советов – Оренбург
 - : -
2.04 14:00
Химки – Краснодар
 - : -
2.04 16:30
Факел – ЦСКА
 - : -
2.04 19:00
Ростов – Торпедо
 - : -
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Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 16
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 16
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 8
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов, Локомотив

 7
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 10 1 1
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

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Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

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