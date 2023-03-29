«Спартак» потратил на выплаты агентам больше всех российских клубов в 2022 году
Российский футбольный союз (РФС) опубликовал данные по суммам вознаграждений посредникам, выплаченных российскими клубами в 2022 году.
Общая сумма выплат со стороны клубов составила 1 144 902 330,58 рублей, 1 047 539,63 долларов США и 23 027 935,47 евро. Наибольшую сумму посредникам заплатил «Спартак» (4 817 960 евро, 267 986 663 рублей, 36 658,63 долларов США). Второе место в списке занял «Зенит» (85 328 000 рублей, 6 601 000 евро), на третьей строчке — ЦСКА (910 881 долларов США, 6 582 253,47 евро).
Список клубов, выплативших вознаграждения посредникам в 2022 году:
1. «Спартак» — 4 817 960 евро, 267 986 663 рублей, 36 658,63 долларов США.
2. «Зенит» — 85 328 000 рублей, 6 601 000 евро.
3. ЦСКА — 910 881 долларов США, 6 582 253,47 евро.
4. «Локомотив» — 364 644 646,8 рублей.
5. «Ростов» — 181 879 515,78 рублей.
6. «Динамо-Москва» — 24 005 400 рублей, 2 105 847 евро.
7. «Торпедо Москва» — 16 885 935 рублей, 1 320 000 евро.
8. «Сочи» — 672 000 евро, 28 550 000 рублей.
9. «Краснодар» — 22 500 000 рублей, 643 875 евро, 100 000 долларов США.
10. «Оренбург» — 45 435 650 рублей.
11. «Крылья Советов» — 43 060 000 рублей.
12. «Нижний Новгород» — 30 161 480 рублей.
13. «Ахмат» — 17 112 600 рублей.
14. «Рубин» — 5 000 000 рублей, 125 000 евро.
15. «Химки» — 160 000 евро.
16. «СКА Хабаровск» — 4 856 940 рублей.
17. «ФК Родина» — 2 500 000 рублей.
18. «Алания» — 2 250 000 рублей.
19. «Черноморец» — 1 585 000 рублей.
20. «Чайка» — 1 160 500 рублей.
Сумма вознаграждений, выплаченных посредникам футболистами в 2022 году составила 1 262 298 825,98 рублей, 1 047 539,63 долларов США и 23 027 935,47 евро.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|20
|15
|3
|2
|53-10
|48
|
2
|Ростов
|20
|12
|5
|3
|36-27
|41
|
3
|Спартак
|20
|12
|4
|4
|45-24
|40
|
4
|Динамо
|20
|10
|5
|5
|36-24
|35
|
5
|ЦСКА
|20
|10
|5
|5
|35-20
|35
|
6
|Ахмат
|20
|10
|2
|8
|31-29
|32
|
7
|Оренбург
|20
|10
|1
|9
|40-40
|31
|
8
|Краснодар
|20
|8
|5
|7
|38-35
|29
|
9
|Сочи
|20
|8
|4
|8
|29-39
|28
|
10
|Урал
|20
|7
|4
|9
|24-31
|25
|
11
|Локомотив
|20
|6
|4
|10
|27-37
|22
|
12
|Кр. Советов
|20
|5
|5
|10
|20-31
|20
|
13
|Пари НН
|20
|5
|4
|11
|23-37
|19
|
14
|Факел
|20
|2
|11
|7
|27-37
|17
|
15
|Химки
|20
|3
|4
|13
|19-41
|13
|
16
|Торпедо
|20
|2
|4
|14
|12-33
|10
|1.04
|14:00
|
Динамо – Сочи
|- : -
|1.04
|14:00
|
Пари НН – Локомотив
|- : -
|1.04
|16:30
|
Спартак – Ахмат
|- : -
|1.04
|19:00
|
Зенит – Урал
|- : -
|2.04
|14:00
|
Кр. Советов – Оренбург
|- : -
|2.04
|14:00
|
Химки – Краснодар
|- : -
|2.04
|16:30
|
Факел – ЦСКА
|- : -
|2.04
|19:00
|
Ростов – Торпедо
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|16
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|16
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|8
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов, Локомотив
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|10
|1
|1
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|8
|1
|4
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|18
|1
|4