Канчельскис — о выборе Дзюбы игроком месяца в РПЛ: «Возможно, надо задуматься об уровне лиги»
Канчельскис отреагировал на решение признать Дзюбу лучшим игроком РПЛ в марте
Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис в комментарии для «СЭ» отреагировал на решение признать нападающего «Локомотива» Артема Дзюбу лучшим игроком РПЛ в марте.
«То, что Дзюба не тренировался и может приезжать и быть лучшим — это уровень нашего чемпионата. Возможно, надо задуматься, что дальше будем делать», — сказал Канчельскис корреспонденту «СЭ».
В марте 34-летний Дзюба провел за железнодорожников 3 матча, в которых забил 4 гола и отдал 1 голевую передачу.
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|41
|
3
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|20
|12
|4
|4
|45-24
|40
|
4
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|20
|10
|5
|5
|36-24
|35
|
5
|ЦСКА
|20
|10
|5
|5
|35-20
|35
|
6
|Ахмат
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|2
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|
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|
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|
9
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|20
|8
|4
|8
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|
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|4
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|20
|6
|4
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|27-37
|22
|
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|5
|5
|10
|20-31
|20
|
13
|Пари НН
|20
|5
|4
|11
|23-37
|19
|
14
|Факел
|20
|2
|11
|7
|27-37
|17
|
15
|Химки
|20
|3
|4
|13
|19-41
|13
|
16
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|20
|2
|4
|14
|12-33
|10
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|1.04
|14:00
|
Динамо – Сочи
|- : -
|1.04
|14:00
|
Пари НН – Локомотив
|- : -
|1.04
|16:30
|
Спартак – Ахмат
|- : -
|1.04
|19:00
|
Зенит – Урал
|- : -
|2.04
|14:00
|
Кр. Советов – Оренбург
|- : -
|2.04
|14:00
|
Химки – Краснодар
|- : -
|2.04
|16:30
|
Факел – ЦСКА
|- : -
|2.04
|19:00
|
Ростов – Торпедо
|- : -
Лидеры
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Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|16
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|16
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|8
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов, Локомотив
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|10
|1
|1
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|8
|1
|4
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|18
|1
|4
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