Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис в комментарии для «СЭ» отреагировал на решение признать нападающего «Локомотива» Артема Дзюбу лучшим игроком РПЛ в марте.

«То, что Дзюба не тренировался и может приезжать и быть лучшим — это уровень нашего чемпионата. Возможно, надо задуматься, что дальше будем делать», — сказал Канчельскис корреспонденту «СЭ».

В марте 34-летний Дзюба провел за железнодорожников 3 матча, в которых забил 4 гола и отдал 1 голевую передачу.