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Президент «Торпедо» Савин опроверг информацию, что неустойка Талалаеву составит 10 миллионов

Алина Савинова
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Президент «Торпедо» Ярослав Савин рассказал подробности расставания с прежним главным тренером команды Андреем Талалаевым.

— Правда ли, что вы запретили Андрею Викторовичу какое-то время давать интервью после того, как он покинул «Торпедо»?

— Нет, конечно. Это расходится со здравым смыслом, — приводит «РБ Спорт» слова Савина.

— Верна ли информация, что неустойка Талалаеву за досрочное расторжение контракта составила 10 миллионов рублей?

— Это не соответствует действительности.

Талалаев возглавлял «Торпедо» с октября 2022 года. 22 марта московский клуб объявил о расторжении контракта с 50-летним специалистом.

28 марта стало известно о том, что новым главным тренером «Торпедо» стал испанец Жозеп Клотет. Сообщалось, что его контракт с командой рассчитан на 2,5 года.

По итогам 20 туров московский клуб занимает последнее место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 10 очков.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/prezident-torpedo-oproverg-informatsiyu-chto-neustojka-talalaevu-sostavit-10-millionov/
Андрей Талалаев
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В «Торпедо» сообщили, что не обсуждали политические вопросы, приглашая испанского тренера Клотета

«Спартак» потратил на выплаты агентам больше всех российских клубов в 2022 году
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 15 3 2 53-10 48
2
 Ростов 20 12 5 3 36-27 41
3
 Спартак 20 12 4 4 45-24 40
4
 Динамо 20 10 5 5 36-24 35
5
 ЦСКА 20 10 5 5 35-20 35
6
 Ахмат 20 10 2 8 31-29 32
7
 Оренбург 20 10 1 9 40-40 31
8
 Краснодар 20 8 5 7 38-35 29
9
 Сочи 20 8 4 8 29-39 28
10
 Урал 20 7 4 9 24-31 25
11
 Локомотив 20 6 4 10 27-37 22
12
 Кр. Советов 20 5 5 10 20-31 20
13
 Пари НН 20 5 4 11 23-37 19
14
 Факел 20 2 11 7 27-37 17
15
 Химки 20 3 4 13 19-41 13
16
 Торпедо 20 2 4 14 12-33 10
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Пари НН – Локомотив
 - : -
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Спартак – Ахмат
 - : -
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Зенит – Урал
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2.04 14:00
Кр. Советов – Оренбург
 - : -
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