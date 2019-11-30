«Спартак» вылетел в Санкт-Петербург на матч с «Зенитом»

«Спартак» вылетел в Санкт-Петебург на матч 18-го тура чемпионата России против «Зенита».

Матч «Зенит» — «Спартак» состоится 1 декабря в, начало в 19.00. «СЭ» проведет его текстовую трансляцию.

?? Отправляемся в Санкт-Петербург на #ЗенитСпартак, до связи через час! ? pic.twitter.com/otNtzqsFYZ — FC Spartak Moscow (@fcsm_official) November 30, 2019





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