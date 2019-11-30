РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
Теги
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Футбол   //    РПЛ

«Спартак» вылетел в Санкт-Петербург на матч с «Зенитом»

16:51
Теги:

«Спартак» вылетел в Санкт-Петебург на матч 18-го тура чемпионата России против «Зенита».

Матч «Зенит» — «Спартак» состоится 1 декабря в, начало в 19.00. «СЭ» проведет его текстовую трансляцию.



Чемпионат России по футболу-2019/2020: турнирная таблица РПЛ, расписание матчей, онлайн-трансляции, календарь и результаты игр

Опрос

проголосовало: 6960
Все опросы
Как закончится матч 18-го тура РПЛ-2019/20 «Зенит» — «Спартак»?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
3
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 18-й тур. «Зенит» — «Спартак» и другие матчи




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир