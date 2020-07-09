«Спартак» вылетел на матч с «Сочи»
9 июля 2020, 15:55
«Спартак» в своем Twitter сообщил о вылете команды в Сочи. В 28-м туре Тинькофф РПЛ москвичи встретятся с одноименным клубом. С командой отправился полузащитник Зелимхан Бакаев, который не сыграет из-за перебора желтых карточек. Матч состоится 11 июня, начало — в 22:30 (мск).
«Спартак» с 33 очками занимает седьмое место в турнирной таблице. «Сочи» (30) — 11-й. В первом круге москвичи победили со счетом 1:0.
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 28-й тур. ЦСКА — «Рубин» и другие матчи
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