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«Спартак» вылетел на матч с «Сочи»

9 июля 2020, 15:55
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«Спартак» в своем Twitter сообщил о вылете команды в Сочи. В 28-м туре Тинькофф РПЛ москвичи встретятся с одноименным клубом. С командой отправился полузащитник Зелимхан Бакаев, который не сыграет из-за перебора желтых карточек. Матч состоится 11 июня, начало — в 22:30 (мск).

«Спартак» с 33 очками занимает седьмое место в турнирной таблице. «Сочи» (30) — 11-й. В первом круге москвичи победили со счетом 1:0.

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