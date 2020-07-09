«Спартак» вылетел на матч с «Сочи»

«Спартак» в своем Twitter сообщил о вылете команды в Сочи. В 28-м туре Тинькофф РПЛ москвичи встретятся с одноименным клубом. С командой отправился полузащитник Зелимхан Бакаев, который не сыграет из-за перебора желтых карточек. Матч состоится 11 июня, начало — в 22:30 (мск).

#Спартак отправился в Сочи ?



Вместе с командой полетел и Зелимхан Бакаев, который во вчерашнем матче с «Локо» получил восьмую по счету желтую карточку и пропустит субботнюю игру.#Силавединстве pic.twitter.com/LT6FzM83p6 — F C S p a r t a k M o s c o w (@fcsm_official) July 9, 2020

«Спартак» с 33 очками занимает седьмое место в турнирной таблице. «Сочи» (30) — 11-й. В первом круге москвичи победили со счетом 1:0.