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«Спартак» во второй раз был разгромлен на «Открытие Арене»

22:29
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«Спартак» в девятый раз в российской истории потерпел крупное поражение в домашнем матче.

В последний раз красно-белые были разгромлены на своем поле в мае 2012 года ЦСКА. Долгое время эта неудача оставалась единственной крупной на поле «Открытее Арены».

Шесть раз «Спартак» уступал с разницей в три и более мяча в «Лужниках», однажды на «Локомотиве». Любопытно, что чаще других тренеров дома был бит Валерий Карпин, ныне тренирующий «Ростов». (Кирилл Бурдаков)

Домашние поражения «Спартака» в чемпионатах России

Дата

Тренер

Стадион

Соперник

Счет

21.04.2002

Олег Романцев

Лужники

ЦСКА

0:3

02.08.2003

Андрей Чернышов

Лужники

Локомотив

2:5

01.05.2004

Невио Скала

Локомотив

Зенит

0:3

12.07.2008

Станислав Черчесов

Лужники

ЦСКА

1:5

30.08.2009

Валерий Карпин

Лужники

Рубин

0:3

22.04.2012

Валерий Карпин

Лужники

Анжи

0:3

25.11.2012

Унаи Эмери

Лужники

Динамо

1:5

17.05.2015

Мурат Якин

Открытие Арена

ЦСКА

0:4

08.12.2019

Доменико Тедеско

Открытие Арена

Ростов

1:4

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