«Спартак» во второй раз был разгромлен на «Открытие Арене»
«Спартак» в девятый раз в российской истории потерпел крупное поражение в домашнем матче.
В последний раз красно-белые были разгромлены на своем поле в мае 2012 года ЦСКА. Долгое время эта неудача оставалась единственной крупной на поле «Открытее Арены».
Шесть раз «Спартак» уступал с разницей в три и более мяча в «Лужниках», однажды на «Локомотиве». Любопытно, что чаще других тренеров дома был бит Валерий Карпин, ныне тренирующий «Ростов». (Кирилл Бурдаков)
Домашние поражения «Спартака» в чемпионатах России
|
Дата
|
Тренер
|
Стадион
|
Соперник
|
Счет
|
21.04.2002
|
Олег Романцев
|
Лужники
|
ЦСКА
|
0:3
|
02.08.2003
|
Андрей Чернышов
|
Лужники
|
Локомотив
|
2:5
|
01.05.2004
|
Невио Скала
|
Локомотив
|
Зенит
|
0:3
|
12.07.2008
|
Станислав Черчесов
|
Лужники
|
ЦСКА
|
1:5
|
30.08.2009
|
Валерий Карпин
|
Лужники
|
Рубин
|
0:3
|
22.04.2012
|
Валерий Карпин
|
Лужники
|
Анжи
|
0:3
|
25.11.2012
|
Унаи Эмери
|
Лужники
|
Динамо
|
1:5
|
17.05.2015
|
Мурат Якин
|
Открытие Арена
|
ЦСКА
|
0:4
|
08.12.2019
|
Доменико Тедеско
|
Открытие Арена
|
Ростов
|
1:4
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