«Спартак» во второй раз был разгромлен на «Открытие Арене»

«Спартак» в девятый раз в российской истории потерпел крупное поражение в домашнем матче.

В последний раз красно-белые были разгромлены на своем поле в мае 2012 года ЦСКА. Долгое время эта неудача оставалась единственной крупной на поле «Открытее Арены».

Шесть раз «Спартак» уступал с разницей в три и более мяча в «Лужниках», однажды на «Локомотиве». Любопытно, что чаще других тренеров дома был бит Валерий Карпин, ныне тренирующий «Ростов». (Кирилл Бурдаков)

Домашние поражения «Спартака» в чемпионатах России

Дата Тренер Стадион Соперник Счет 21.04.2002 Олег Романцев Лужники ЦСКА 0:3 02.08.2003 Андрей Чернышов Лужники Локомотив 2:5 01.05.2004 Невио Скала Локомотив Зенит 0:3 12.07.2008 Станислав Черчесов Лужники ЦСКА 1:5 30.08.2009 Валерий Карпин Лужники Рубин 0:3 22.04.2012 Валерий Карпин Лужники Анжи 0:3 25.11.2012 Унаи Эмери Лужники Динамо 1:5 17.05.2015 Мурат Якин Открытие Арена ЦСКА 0:4 08.12.2019 Доменико Тедеско Открытие Арена Ростов 1:4

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