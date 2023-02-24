«Спартак» включил в сделку по трансферу Шитова в «Крылья Советов» опцию обратного выкупа

«Спартак» вправе выкупить форварда Владислава Шитова у «Крыльев Советов», информирует «РБ Спорт».

По информации источника, в договоре между московским и самарским клубами приписана возможность обратного выкупа игрока красно-белыми. Сумма отступных для «Спартака» составляет около 300 миллионов рублей.

22 февраля самарский клуб официально объявил о трансфере 19-летнего футболиста, выступавшего за «Крылья» в первой части сезона на правах аренды. Его контракт с самарцами подписан на 3,5 года.

В первой части сезона Шитов принял участие в 17 матчах за «Крылья Советов» и забил 2 мяча.