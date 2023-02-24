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Сегодня, 17:10

«Спартак» включил в сделку по трансферу Шитова в «Крылья Советов» опцию обратного выкупа

Алина Савинова
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«Спартак» вправе выкупить форварда Владислава Шитова у «Крыльев Советов», информирует «РБ Спорт».

По информации источника, в договоре между московским и самарским клубами приписана возможность обратного выкупа игрока красно-белыми. Сумма отступных для «Спартака» составляет около 300 миллионов рублей.

22 февраля самарский клуб официально объявил о трансфере 19-летнего футболиста, выступавшего за «Крылья» в первой части сезона на правах аренды. Его контракт с самарцами подписан на 3,5 года.

В первой части сезона Шитов принял участие в 17 матчах за «Крылья Советов» и забил 2 мяча.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/spartak-imeet-pravo-obratnogo-vy-kupa-shitova-u-kry-l-ev-sovetov/
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Спартак (Москва)
Владислав Шитов
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 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Пари НН 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Пари НН
 - : -
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Ахмат – Оренбург
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Ростов – Локомотив
 - : -
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 - : -
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Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
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Владимир Писарский

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 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

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П
Александр Соболев

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Спартак

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Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

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Краснодар

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Дмитрий Баринов

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 16 1 3
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Олег Дмитриев

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