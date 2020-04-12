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«Спартак», ты космос! Как вымпел красно-белых попал на орбиту

12:30
Вымпел «Спартака» в космосе. Фото ФК «Спартак»
Вымпел «Спартака» в космосе. Фото ФК «Спартак»
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«Спартак» в Twitter поздравил болельщиков с днем космонавтике. К записи прикреплено фото с вымпелом красно-белых в космосе.

— С днем космонавтики, красно-белые! 59 лет назад Юрий Гагарин проложил человечеству путь в космос. А в 2014 году там оказался и «Спартак» —  российский космонавт Сергей Рязанский взял с собой на орбиту вымпел любимой команды, — говорится в сообщении.

День космонавтики отмечается 12 апреля. В этот день в 1961 году советский космонавт Юрий Гагарин на космическом корабле «Восток-1» впервые в мире совершил орбитальный облет планеты Земля.

Дополнительная информация:

https://twitter.com/fcsm_official/status/1249262668126568449

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