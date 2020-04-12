«Спартак», ты космос! Как вымпел красно-белых попал на орбиту

«Спартак» в Twitter поздравил болельщиков с днем космонавтике. К записи прикреплено фото с вымпелом красно-белых в космосе.

— С днем космонавтики, красно-белые! 59 лет назад Юрий Гагарин проложил человечеству путь в космос. А в 2014 году там оказался и «Спартак» — российский космонавт Сергей Рязанский взял с собой на орбиту вымпел любимой команды, — говорится в сообщении.

??? С днем космонавтики, красно-белые!



59 лет назад Юрий Гагарин проложил человечеству путь в космос. А в 2014 году там оказался и «Спартак» -- российский космонавт Сергей Рязанский взял с собой на орбиту вымпел любимой команды ?#СпартакТыКосмос pic.twitter.com/7deqgjoxd4 — F C S p a r t a k M o s c o w (@fcsm_official) April 12, 2020

День космонавтики отмечается 12 апреля. В этот день в 1961 году советский космонавт Юрий Гагарин на космическом корабле «Восток-1» впервые в мире совершил орбитальный облет планеты Земля.