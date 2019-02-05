"Спартак" сыграл вничью с "Марибором" на сборах в Турции

"Спартак" сыграл вничью с "Марибором" в контрольном матче на сборах в Турции - 1:1. В составе красно-белых на шестой минуте отличился Лоренсо Мельгарехо.

Следующим соперником "Спартака" станет казахстанский "Актобе". Игра состоится 6 февраля.

Контрольный матч

"Спартак" - "Марибор" - 1:1 (1:1)

Голы: Мельгарехо, 6 (1:0). Дервишевич, 15 - с пенальти (1:1).

"Спартак": Максименко (Селихов, 46), Рассказов, Джикия, Кутепов (Боккетти, 75), Айртон (Комбаров, 46), Мельгарехо (Ломовицкий, 46), Глушаков (Зобнин, 46), Гулиев (Фернанду, 46), Ханни, Луиз Адриану (Ташаев, 46), Зе Луиш (Мелкадзе, 70).

"Марибор": Пирич, Клинар (Милец, 72), Вилер, Шулер (Райчевич, 81), Млакар (Жугель, 67), Крамарич (дос Сантос, 46), Ивкович, Крецу (Врховец, 67), Хотич, Дервишевич (Пихлер, 67), Захович (Таварес, 67).

Предупреждения: Крамарич, 29. Гулиев, 37. Млакар, 39. Ханни, 61. Крецу, 62. Милец, 78. Комбаров, 85.

5 февраля. Белек. Стадион "Maxx Royal Hotel Field A".