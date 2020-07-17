«Москва — красно-белая!» «Спартак» стал неофициальным чемпионом столицы по итогам сезона
20:11
«Спартак» по итогам этого сезона-2019/20 Тинькофф чемпионата России стал неофициальным чемпионом Москвы.
В РПЛ-2019/20 сыграли четыре московских клуба — «Спартак», ЦСКА, «Локомотив» и «Динамо».
Наибольшее количество очков в матчах друг против друга набрали спартаковцы — 11. На втором месте по этому показателю «Динамо» — 8 очков. Следом идут ЦСКА и «Локомотив» — по 7 очков.
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