«Спартак» по итогам этого сезона-2019/20 Тинькофф чемпионата России стал неофициальным чемпионом Москвы.

В РПЛ-2019/20 сыграли четыре московских клуба — «Спартак», ЦСКА, «Локомотив» и «Динамо».

Наибольшее количество очков в матчах друг против друга набрали спартаковцы — 11. На втором месте по этому показателю «Динамо» — 8 очков. Следом идут ЦСКА и «Локомотив» — по 7 очков.