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«Москва — красно-белая!» «Спартак» стал неофициальным чемпионом столицы по итогам сезона

20:11
Футболисты «Спартака». Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Футболисты «Спартака». Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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«Спартак» по итогам этого сезона-2019/20 Тинькофф чемпионата России стал неофициальным чемпионом Москвы.

В РПЛ-2019/20 сыграли четыре московских клуба — «Спартак», ЦСКА, «Локомотив» и «Динамо».

Наибольшее количество очков в матчах друг против друга набрали спартаковцы — 11. На втором месте по этому показателю «Динамо» — 8 очков. Следом идут ЦСКА и «Локомотив» — по 7 очков.

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