«Спартак» сообщил о травме Мирзова

Полузащитник «Спартака» Резиуан Мирзов не попал в заявку на матч 8-го тура чемпионата России против «Зенита» из-за травмы.

Хавбек получил повреждение в ответной встрече раунда плей-офф Лиги Европы против «Браги»? (1:2) в контакте с игроком соперника.

После проведенного медицинского обследования у Мирзова диагностирован перелом одной из костей стопы, а также частичное повреждение капсульно-связочного аппарата.

Точные сроки восстановления будут определены по итогам стартового физиотерапевтического лечения через 7-10 дней.