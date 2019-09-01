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«Спартак» сообщил о травме Мирзова

18:21
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Полузащитник «Спартака» Резиуан Мирзов не попал в заявку на матч 8-го тура чемпионата России против «Зенита» из-за травмы.

Хавбек получил повреждение в ответной встрече раунда плей-офф Лиги Европы против «Браги»? (1:2) в контакте с игроком соперника.

После проведенного медицинского обследования у Мирзова диагностирован перелом одной из костей стопы, а также частичное повреждение капсульно-связочного аппарата.

Точные сроки восстановления будут определены по итогам стартового физиотерапевтического лечения через 7-10 дней.

Дополнительная информация

https://spartak.com/news/2019-09-01-o_travme_mirzova/

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2019/2020. 8-й тур. «Спартак» — «Зенит», «Локо» — «Ростов» и другие матчи




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