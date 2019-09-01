«Спартак» сообщил о травме Мирзова
18:21
Полузащитник «Спартака» Резиуан Мирзов не попал в заявку на матч 8-го тура чемпионата России против «Зенита» из-за травмы.
Хавбек получил повреждение в ответной встрече раунда плей-офф Лиги Европы против «Браги»? (1:2) в контакте с игроком соперника.
После проведенного медицинского обследования у Мирзова диагностирован перелом одной из костей стопы, а также частичное повреждение капсульно-связочного аппарата.
Точные сроки восстановления будут определены по итогам стартового физиотерапевтического лечения через 7-10 дней.
Дополнительная информация
Материалы сюжета: Премьер-лига-2019/2020. 8-й тур. «Спартак» — «Зенит», «Локо» — «Ростов» и другие матчи
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...