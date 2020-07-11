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Соболев и Зобнин — в старте «Спартака» на матч против «Сочи»

11 июля 2020, 19:20
Александр Соболев. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Александр Соболев. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Стали известны стартовые составы «Сочи» и «Спартака» на матч 28-го тура чемпионата России, сообщает пресс-служба РПЛ. Встреча пройдет сегодня в Сочи, начало — в 20.30 (мск).

Стартовый состав «Сочи»: Н. Заболотный — Заика, Новосельцев, Мевля, Маргасов — Полоз, Цаллагов, Набиуллин, Мостовой, Нобоа — Кокорин.

Запасные: Самок, Калугин, Шакуро,Миладинович, Милютин, Бурмистров, Колдунов, Лагатор, Боковой, Немченко, Имбула, Карапетян.

Стартовый состав «Спартака»: Максименко — Рассказов, Джикия, Маслов, Жиго, Айртон — Зобнин, Умяров, Крал — Соболев, Понсе.

Запасные: Ребров, Акмурзин, Ещенко, Кутепов, Гапонов, Голосов, Мирзов, Маркитесов, Бакалюк, Тил, Шильцов, Ларссон.

«Спартак» занимает 9-е место с 33 очками в турнирной таблице РПЛ. «Сочи» — 12-я строчка и 30 баллов.

Сочи — Спартак

Дополнительная информация:

https://premierliga.ru/match/match_13338.html

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