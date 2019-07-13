22:10 | Футбол — РПЛ

"Спартак" – "Сочи": правильно ли засчитан гол красно-белых?

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На 90+3-й минуте матча 1-го тура чемпионата России "Спартак""Сочи" (1:0) арбитр Владимир Москалев засчитал взятие ворот гостей, когда победный для красно-белых гол забил Самюэль Жиго. После игры хватает разговоров о том, что спартаковец сфолил, и что мяч засчитан ошибочно.

Мнения экспертов разделились. Одни действительно считают, что Жиго нарушил правила. Значит, Москалев ошибся.

Другие, и обозреватель "СЭ" входит в их число, обращают внимание на то, что автор гола значительно опередил соперника, выпрыгнул первым, не мешал сочинскому футболисту и только потом коснулся его руками. Обычный игровой момент. Значит, судья поступил правильно – мяч засчитан верно. (Александр Бобров)​

Игорь Федотов: "Спартак" забил гол с нарушением правил" // 
Сергей Хусаинов: "Гол "Спартака" был забит с нарушением правил" //
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