"Спартак" – "Сочи": правильно ли засчитан гол красно-белых?

На 90+3-й минуте матча 1-го тура чемпионата России "Спартак" – "Сочи" (1:0) арбитр Владимир Москалев засчитал взятие ворот гостей, когда победный для красно-белых гол забил Самюэль Жиго. После игры хватает разговоров о том, что спартаковец сфолил, и что мяч засчитан ошибочно.

💥 Самуэль Жиго во второй раз приносит победу «Спартаку» на старте сезона. Год назад защитник отправил победный мяч в ворота «Оренбурга».#МАТЧПРЕМЬЕР #СпартакСочиhttps://t.co/pGLXW1nHVu — МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) 13 июля 2019 г.

Мнения экспертов разделились. Одни действительно считают, что Жиго нарушил правила. Значит, Москалев ошибся.

Другие, и обозреватель "СЭ" входит в их число, обращают внимание на то, что автор гола значительно опередил соперника, выпрыгнул первым, не мешал сочинскому футболисту и только потом коснулся его руками. Обычный игровой момент. Значит, судья поступил правильно – мяч засчитан верно. (Александр Бобров)​

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