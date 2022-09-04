«Спартак» с минимальным счетом обыгрывает «Зенит» после первого тайма

«Спартак» с минимальным счетом обыгрывает «Зенит» после первого тайма матча 8-го тура РПЛ.

Автором единственного мяча стал нападающий красно-белых Александр Соболев.

Причем у «Зенита» было сразу несколько хороших моментов поразить ворота Александра Максименко, но питерцы не использовали ни одного своего шанса.

А в конце первого тайма между игроками команд произошла небольшая потасовка. Все закончилось желтыми карточками для Квинси Промеса и Вендела.