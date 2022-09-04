«Спартак» — «Зенит»: Кукуян не наказал Ловрена и Джикию

В конце первого тайма матча 8-го тура чемпионата России «Спартак» — «Зенит» после массового конфликта, возникшего из-за стычки Вендела и Квинси Промеса, арбитр Павел Кукуян ошибочно не наказал предупреждениями Деяна Ловрена и Георгия Джикию.

«Спартак» — «Зенит».

Судья правильно показал желтые карточки Венделу и Промесу, но не сделал то же самое в отношении капитанов команд. Ловрен не дал конфликту угаснуть и стал выяснять отношения с голландским спартаковцем. А Джикия прибежал защищать партнера по команде, после чего страсти еще больше накалились.