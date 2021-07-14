«Спартак» — «Рубин»: Зобнин забил после красивого индивидуального прохода
22:20
Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин забил красивый гол в матче против «Рубина» на товарищеском турнире Кубок Матч Премьер. Во второй тайме он довел преимущество красно-белых до крупного — 3:0.
Зобнин получил передачу на линии штрафной, на дриблинге прошел нескольких соперников, обошел голкипера Юрия Дюпина и отправил мяч в пустые ворота.
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