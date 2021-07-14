Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин забил красивый гол в матче против «Рубина» на товарищеском турнире Кубок Матч Премьер. Во второй тайме он довел преимущество красно-белых до крупного — 3:0.

Зобнин получил передачу на линии штрафной, на дриблинге прошел нескольких соперников, обошел голкипера Юрия Дюпина и отправил мяч в пустые ворота.