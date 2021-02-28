«Спартак» — «Рубин»: был ли Соболев в офсайде?
На 74-й минуте матча 20-го тура Тинькофф чемпионата России «Спартак» — «Рубин» (0:2) Александр Соболев забил гол, который затем был правильно отменен. Нападающий красно-белых в момент паса партнера оказался за линией офсайда и переправил мяч в ворота. В том моменте арбитр Сергей Лапочкин правильно вынес Соболеву предупреждение за неспортивное поведение — спартаковец не сдержал негативные эмоции, когда понял, что зафиксирован офсайд.
(Александр Бобров)
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю