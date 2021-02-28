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«Спартак» — «Рубин»: был ли Соболев в офсайде?

16:22
28 февраля. Москва. «Спартак» — «Рубин». Отмененный гол Соболева.
28 февраля. Москва. «Спартак» — «Рубин». Отмененный гол Соболева.
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На 74-й минуте матча 20-го тура Тинькофф чемпионата России «Спартак» — «Рубин» (0:2) Александр Соболев забил гол, который затем был правильно отменен. Нападающий красно-белых в момент паса партнера оказался за линией офсайда и переправил мяч в ворота. В том моменте арбитр Сергей Лапочкин правильно вынес Соболеву предупреждение за неспортивное поведение — спартаковец не сдержал негативные эмоции, когда понял, что зафиксирован офсайд.

(Александр Бобров)

Спартак — Рубин

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Офсайд
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