Слуцкий ответил на вопрос, удивил ли его чем-то «Спартак»

Главный тренер «Рубин» Леонид Слуцкий прокомментировал победу над «Спартаком» (2:0) в матче 20-го тура Тинькофф РПЛ.

— Игра была больше весенняя, так как поле в таких условиях было сложно подготовить, — сказал Слуцкий. — Важно было выигрывать борьбу, подборы. Мы понимали, что будет много фолов. Не готов обсуждать каждое решение арбитра. Мы играли большую часть второго тайма в большинстве, хотя я не могу сказать, что после удаления Абильдгора игра как-то изменилась. Удовлетворен действиями команды — и в атаке, и в обороне.

— Чем-то удивил вас «Спартак», который второй матч подряд менял тактику по ходу матча?

— Две схемы в матче с «Динамо» длилась ровно 45 секунд. Все сборы команда наигрывала 4-4-2. Я считал, что такой солидный тренер как Тедеско не стал бы вдруг переходить на другую схему. Мы ожидали 4-4-2. Мы не знали, будут ли играть Промес и Крал, но это частности. Было понятно, что после дисквалификации Ларссона пару нападающих составят Соболев и Понсе. «Спартак» играл той расстановкой, один из вариантов которой мы предполагали.

(Олег Кошелев)