Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко в разговоре с «СЭ» прокомментировал поражение красно-белых в матче 20-го тура Тинькофф РПЛ против «Рубина» (0:2).

«Как «Спартак» будет обыгрывать команды из середины турнирной таблицы, если он сам там находится, — сообщил Червиченко «СЭ». — Во-первых, в команде нет сыгранности. Тедеско постоянно теребит состав команды, все время разные игроки выходят на поле. Нет четкого понимания стартового состава. В «Спартаке» вечная ротация. Можно сказать, что Тедеско экспериментирует, но вроде как эксперимент затянулся. Во-вторых, в сегодняшнем матче была какая-то дикая нервозность и эмоциональная несдержанность. Игроки все время с судьями спорили, все время нарушали правила, из-за этого много карточек, причем все по делу. Неспокойное состояние в команде, неопределенность с тренером не позволяют «Спартаку» приблизиться к зоне Лиги чемпионов».

Червиченко также прокомментировал дебют Квинси Промеса, который перешел в стан красно-белых в последний день трансферного окна.

«Промес абсолютно средний игрок, который наводит суету, но пользы от него никакой. «Спартак» купил престарелого голландца, который не выглядит на чемпионскую игру. Ни одного удара и две передачи за целый матч. И ради этого стоило такие деньги отдавать? Абсолютно провальная работа в это трансферное окно», — добавил Червиченко.

«Спартак» занимает четвертое место в таблице, «Рубин» — седьмой.

(Артем Бухаев)