В субботу, 29 апреля состоится матч 25-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Ростовом».

Встреча пройдет на «Открытие Арене» и начнется в 19.30 по московскому времени.

«Ростов» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России с 49 очками, «Спартак» идет на третьей строчке с 48 очками.

«СЭ» проведет прямую текстовую трансляцию матча «Спартак» — «Ростов». Прямая видеотрансляция будет доступна на федеральном спортивном телеканале и на сайте matchtv.ru по этой ссылке.