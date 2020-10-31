«Спартак» — «Ростов»: Урунов вышел на замену и сам был заменен через несколько минут
Полузащитник «Спартака» Остон Урунов вышел на замену во втором тайме матча 13-го тура Тинькофф РПЛ против «Ростова». Он появился на поле на 81-й минуте.
Однако уже на 85-й минуте Урунов был вынужден попросить обратную замену. Он дернул мышцу и хромая покинул поле.
«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Спартак» — «Ростов»
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.