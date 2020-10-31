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«Спартак» — «Ростов»: Урунов вышел на замену и сам был заменен через несколько минут

18:19
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Полузащитник «Спартака» Остон Урунов вышел на замену во втором тайме матча 13-го тура Тинькофф РПЛ против «Ростова». Он появился на поле на 81-й минуте.

Однако уже на 85-й минуте Урунов был вынужден попросить обратную замену. Он дернул мышцу и хромая покинул поле.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Спартак» — «Ростов»

Спартак — Ростов

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 13-й тур. «Спартак» — «Ростов» и другие матчи




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