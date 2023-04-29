Колосков считает, что Малком может играть в любой европейской команде

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков оценил игру бразильского форварда «Зенита» Малкома в матче 25-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (5:1).

«Малком — сильнейший футболист. Здесь нет никаких откровений. Так было и так есть на самом деле. У него практически нет никаких изъянов.

На фоне других легионеров Малком выделяется своим мастерством. Оно у него гораздо выше других. Человек, который может играть в любой европейской команде», — приводит Sport24 слова Колоскова.

Малком оформил покер в матче против «Крыльев Советов». Теперь на его счету 22 гола в текущем сезоне чемпионата России.