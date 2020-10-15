«Спартак» решил не обращаться в CAS по поводу штрафа Федуну

«Спартак» передумал обращаться в Спортивный арбитражный суд (CAS) по поводу вынесения штрафа комитетом по этике РФС в отношении владельца клуба Леонида Федуна, сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник

«Спартак» получил мотивировочную часть решения от РФС и не будет обращаться в CAS. Штраф в РФС будет выплачен», — сказал источник.

9 августа владелец «Спартака» после матча первого тура Тинькофф российской премьер-лиги против «Сочи» (2:2) заявил «СЭ», что снимет команду с турнира из-за судейских ошибок, повлиявших на результат встречи. 12 августа он изменил первоначальное решение, отметив при этом, что «в случае продолжения судейской травли «Спартак» готов покинуть футбольное поле».

22 сентября апелляционный комитет РФС принял решение отказать в удовлетворении жалобы Федуна на решение комитета по этике РФС, согласно которому Федун был оштрафован на 200 тысяч рублей. Генеральный директор красно-белых Шамиль Газизов заявил, что клуб оспорит решение в CAS.