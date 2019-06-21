"Спартак" провел для Понсе экскурсию по стадиону. Видео

Нападающий Эсекиэль Понсе поделился эмоциями от перехода в "Спартак"​ после экскурсии по стадиону и подписания контракта.

– Впечатления самые наилучшие, я не ожидал увидеть клуб такого масштаба, – сказал Понсе в интервью пресс-службе клуба. – Мне все очень понравилось, это действительно важный шаг в моей карьере. Очень приятно, что "Спартак" проявил ко мне большой интерес, почувствовал это, со своей стороны рад стать частью этого большого клуба. Я уже немного изучил историю "Спартака", знаю, что это титулованный клуб. С нетерпением жду дебюта за новую команду.

Эсекиэль Понсе стал игроком "Спартака"