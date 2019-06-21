Эсекиэль Понсе стал игроком "Спартака"

Нападающий Эсекиэль Понсе перешел из "Ромы" в "Спартак", информирует официальный сайт красно-белых. 22-летний футболист подписал с москвичами долгосрочный контракт.
В сезоне-2018/2019 22-летний аргентинец на правах аренды выступал за греческий АЕК, где забил 21 мяч в 43 матчах за клуб и стал вторым бомбардиром чемпионата Греции. В активе Понсе также участие в молодежном чемпионате мира – 2017.
⚡⚡⚡ Bienvenido, Эсекель Понсе!— FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 21 июня 2019 г.
«Спартак» и «Рома» согласовали условия перехода в наш клуб нападающего Эсекеля Понсе. 22-летний футболист подписал с красно-белыми долгосрочный контракт.https://t.co/wA4NGjz8G6#Понсе #Спартак #силавединстве pic.twitter.com/uX9q7tNKHm
Чемпионат России по футболу: новости и обзоры, таблица переходов РПЛ, итоги сезона-2018/19, расписание матчей чемпионата-2019/2020