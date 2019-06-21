Эсекиэль Понсе стал игроком "Спартака"

Нападающий Эсекиэль Понсе перешел из "Ромы" в "Спартак", информирует официальный сайт красно-белых. 22-летний футболист подписал с москвичами долгосрочный контракт.

В сезоне-2018/2019 22-летний аргентинец на правах аренды выступал за греческий АЕК, где забил 21 мяч в 43 матчах за клуб и стал вторым бомбардиром чемпионата Греции. В активе Понсе также участие в молодежном чемпионате мира – 2017.

Чемпионат России по футболу: новости и обзоры, таблица переходов РПЛ, итоги сезона-2018/19, расписание матчей чемпионата-2019/2020