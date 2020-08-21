РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

«Спартак» продлил контракт с Игнатовым

17:50
Михаил Игнатов. Фото ФК «Спартак»
Михаил Игнатов. Фото ФК «Спартак»
Теги:

Пресс-служба «Спартака» сообщает, что клуб продлил контракт с полузащитником Михаилом Игнатовым. Новое соглашение с 20-летним российским футболистом рассчитано на три года.

Игнатов является воспитанником красно-белых. Хавбек дебютировал за «Спартак» осенью 2018-го. На его счету в общей сложности 13 матчей и один гол за основную команду.

В текущем сезоне Игнатов провел 4 игры за «Спартак-2», забил два гола и сделал одну результативную передачу.

Дополнительная информация:

https://spartak.com/news/2020-08-21-ignatov_podpisal_novyy_kontrakt_so_spartakom/

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 34755
Все опросы
Кто станет чемпионом России в сезоне-2020/21?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд
Материалы сюжета: Лето РПЛ-2020: главное




Прямой эфир
Прямой эфир