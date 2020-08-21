«Спартак» продлил контракт с Игнатовым
17:50
Пресс-служба «Спартака» сообщает, что клуб продлил контракт с полузащитником Михаилом Игнатовым. Новое соглашение с 20-летним российским футболистом рассчитано на три года.
Игнатов является воспитанником красно-белых. Хавбек дебютировал за «Спартак» осенью 2018-го. На его счету в общей сложности 13 матчей и один гол за основную команду.
В текущем сезоне Игнатов провел 4 игры за «Спартак-2», забил два гола и сделал одну результативную передачу.
Дополнительная информация:
https://spartak.com/news/2020-08-21-ignatov_podpisal_novyy_kontrakt_so_spartakom/
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