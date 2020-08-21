«Спартак» продлил контракт с Игнатовым

Пресс-служба «Спартака» сообщает, что клуб продлил контракт с полузащитником Михаилом Игнатовым. Новое соглашение с 20-летним российским футболистом рассчитано на три года.

Игнатов является воспитанником красно-белых. Хавбек дебютировал за «Спартак» осенью 2018-го. На его счету в общей сложности 13 матчей и один гол за основную команду.

В текущем сезоне Игнатов провел 4 игры за «Спартак-2», забил два гола и сделал одну результативную передачу.