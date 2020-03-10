«Спартак» примет решение о посещаемости матча с «Уфой» в ближайшие дни

«Спартак» рассмотрит порядок посещения матча 24-го тура российской премьер-лиги с «Уфой» в ближайшие дни. Руководство красно-белых должно определиться, как не превысить норму в 5 тысяч зрителей и участников, определенную сегодня указом мэра Москвы для футбольных и хоккейных игр.

О своем решении клуб намерен объявить на официальном сайте. Пока в календаре РПЛ эта встреча назначена на 5 апреля. Тогда как, ограничения действуют до 10-го.

Напомним, что вместимость домашнего стадиона «Спартака» составляет 45 360. (Вячеслав Короткин)