РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

«Спартак» примет решение о посещаемости матча с «Уфой» в ближайшие дни

20:43
«Открытие Арена». Товарищеский матч. «Спартак» — «Пахтакор» (Ташкент) — 4:0. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
«Открытие Арена». Товарищеский матч. «Спартак» — «Пахтакор» (Ташкент) — 4:0. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:

«Спартак» рассмотрит порядок посещения матча 24-го тура российской премьер-лиги с «Уфой» в ближайшие дни. Руководство красно-белых должно определиться, как не превысить норму в 5 тысяч зрителей и участников, определенную сегодня указом мэра Москвы для футбольных и хоккейных игр.

О своем решении клуб намерен объявить на официальном сайте. Пока в календаре РПЛ эта встреча назначена на 5 апреля. Тогда как, ограничения действуют до 10-го.

Напомним, что вместимость домашнего стадиона «Спартака» составляет 45 360. (Вячеслав Короткин)

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
24
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир