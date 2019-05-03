"Спартак" прибыл в Екатеринбург на матч 27-го тура чемпионата России против "Урала". Также сообщается, что к красно-белым на месте присоединятся игроки молодежного состава Артем Поплевченков и Артем Мамин.

Матч "Урал" – "Спартак" состоится завтра, 4 мая. Начало – в 14.00 по московскому времени.

"Спартак" занимает 5-е место в турнирной таблице премьер-лиги, имея в своем активе 40 очков. "Урал" располагается на 10-й строчке, набрав 33 балла.

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