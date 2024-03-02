«Зенит» и «Спартак» сыграли вничью

«Зенит» и «Спартак» сыграли вничью в матче 19-го тура РПЛ — 0:0. Встреча проходила в Санкт-Петербурге.

Сине-бело-голубые набрали 37 очков и занимают второе место в турнирной таблице чемпионата России. Красно-белые с 31 очком поднялись на 4-ю строчку.

Игру посетили 57 865 зрителей, побив рекорд РПЛ по посещаемости после введения карты болельщика.

«Зенит» 9 марта сыграет на выезде с «Уралом» в 20-м туре РПЛ. «Спартак» 10-го числа примет «Факел».