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«Спартак» поздравил Реброва с 37-летием и показал лучшие сэйвы вратаря

17:57
Артем Ребров. Фото ФК «Спартак»
Артем Ребров. Фото ФК «Спартак»
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Вратарь «Спартака» Артем Ребров 4 марта отмечает день рождения. Футболисту исполнилось 37 лет.

Московский клуб в Twitter опубликовал лучшие спасения голкипера в составе красно-белых.

Ребров выступает за «Спартак» с 2011 года. Также вратарь играл за «Динамо», «Сатурн», «Авангард», «Томь» и «Шинник». В текущем сезоне Ребров провел один матч в Кубке России.

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