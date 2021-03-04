«Спартак» поздравил Реброва с 37-летием и показал лучшие сэйвы вратаря
Вратарь «Спартака» Артем Ребров 4 марта отмечает день рождения. Футболисту исполнилось 37 лет.
Московский клуб в Twitter опубликовал лучшие спасения голкипера в составе красно-белых.
Ребров выступает за «Спартак» с 2011 года. Также вратарь играл за «Динамо», «Сатурн», «Авангард», «Томь» и «Шинник». В текущем сезоне Ребров провел один матч в Кубке России.
Вспоминаем отбитый Артёмом Ребровым пенальти от Халка, который перевернул игру с «Зенитом» в октябре 2013-го ?— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) March 4, 2021
Сначала Артём спас нас от пропущенного гола, а затем Юра Мовсисян оформил хет-трик и мы победили 4:2 ? pic.twitter.com/WhTyFYYfuU
В чемпионском сезоне Артём Ребров сделал много нереальных сэйвов, но любимый у нас и у самого Артёма — этот ?— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) March 4, 2021
Тройной сэйв в гостевом матче с ЦСКА ??? pic.twitter.com/KdRGCg7maQ
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