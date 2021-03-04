«Спартак» поздравил Реброва с 37-летием и показал лучшие сэйвы вратаря

Вратарь «Спартака» Артем Ребров 4 марта отмечает день рождения. Футболисту исполнилось 37 лет.

Московский клуб в Twitter опубликовал лучшие спасения голкипера в составе красно-белых.

Ребров выступает за «Спартак» с 2011 года. Также вратарь играл за «Динамо», «Сатурн», «Авангард», «Томь» и «Шинник». В текущем сезоне Ребров провел один матч в Кубке России.

132 матча за клуб, 47 игр на ноль, бесчисленное количество крутых сэйвов, чемпионство и суперкубок в 2017-м...



С днём рождения, Артём! Всего наилучшего! ??? — ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) March 4, 2021

Вспоминаем отбитый Артёмом Ребровым пенальти от Халка, который перевернул игру с «Зенитом» в октябре 2013-го ?



Сначала Артём спас нас от пропущенного гола, а затем Юра Мовсисян оформил хет-трик и мы победили 4:2 ? pic.twitter.com/WhTyFYYfuU — ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) March 4, 2021