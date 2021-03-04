Гончаренко рассказал о работе Алексея Березукого в тренерском штабе ЦСКА

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поделился мнением о работе экс-защитника Алексея Березуцкого в тренерском штабе клуба.

«Алексей сам изъявил желание поменять клубный офис на работу в команде. Думаю, это был отличный ход. Я давно и хорошо знаю Алексея, прекрасно понимаю, чего от него можно ожидать. На мой взгляд, братья Березуцкие не могут работать порознь. Они прекрасно дополняют друг друга, так что здесь не было никаких сомнений. Умные ребята, способны правильно выразить свои мысли, передать свой богатый опыт футболистам. Могут где-то поспорить — как же без этого? Главное, им нравится то, что мы делаем», — приводит слова Гончаренко официальный сайт клуба.

22 января Алексей Березуцкий вошел в тренерский штаб основной команды и присоединился к своему брату Василию, перешедшему на тренерскую работу в августе.