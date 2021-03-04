В «Спартаке» прокомментировали переговоры о продлении контракта с Джикией

Спортивный директор «Спартака» Дмитрий Попов рассказал о ситуации с контрактом защитника Георгия Джикии.

«Все нормально, все под контролем. Трансферный план на лето уже обсуждался и был принят. Все спорные вопросы — у Жиго тоже год контракта, например, — мы понимаем. Решения приняты. Дальше будем действовать в своем ключе, а вы следите за новостями — все будет нормально. Нет ли у нас переживаний по поводу продления контракта с Джикией? Конечно, есть. Все проговорено именно с руководством, но еще не с игроком. Понятно, что мы хотим подешевле, а он подороже. Это естественно», — приводит слова Попова «Чемпионат».

Джикия выступает за «Спартак» с января 2017 года, его контракт действует до июня 2022 года. В текущем сезоне капитан команды провел 21 матч, в которых сделал две голевые передачи и три желтые карточки.