«Спартак» поздравил Мовсисяна с 34-летием

«Спартак» поздравил нападающего Юру Мовсисяна с днем рождения. 2 августа ему исполнилось 34 года.

«Самый лучший из армян — это Юра Мовсисян»!

Юре Мовсисяну — 34! Поздравляем экс-нападающего «Спартака» с днем рождения и желаем всего наилучшего», - говорится в сообщении клуба в Twitter.

«Самый лучший из армян – это Юра Мовсисян» ??



Юре Мовсисяну – 34! Поздравляем экс-нападающего «Спартака» с днём рождения и желаем всего наилучшего ? pic.twitter.com/CmdWoejI8s — ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) August 2, 2021

Мовсисян выступал за «Спартак» с 2013 по 2016 год. В сезоне-2012/13 он забил 13 голов и стал лучшим бомбардиром чемпионата России.