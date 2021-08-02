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«Спартак» поздравил Мовсисяна с 34-летием

19:39
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«Спартак» поздравил нападающего Юру Мовсисяна с днем рождения. 2 августа ему исполнилось 34 года.

«Самый лучший из армян — это Юра Мовсисян»!

Юре Мовсисяну — 34! Поздравляем экс-нападающего «Спартака» с днем рождения и желаем всего наилучшего», - говорится в сообщении клуба в Twitter.

Мовсисян выступал за «Спартак» с 2013 по 2016 год. В сезоне-2012/13 он забил 13 голов и стал лучшим бомбардиром чемпионата России.

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