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Руй Витория: «У «Спартака» будет свой узнаваемый стиль игры»

19:30
Руй Витория. Фото AFP
Руй Витория. Фото AFP
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Главный тренер «Спартак» Руй Витория заверил, что его команда будет играть в яркий футбол и с узнаваемым стилем.

«От своего пути, от своей философии мы не отступим. Я верю в то, что у «Спартака» будет свой узнаваемый стиль игры.

Я уделяю внимание четырем основным направлениям: организация позиционной атаки и обороны, и переходы — из обороны в атаку и из атаки в оборону. А также стандартные моменты — вот пять основных аспектов.

Касаемо обороны, думаю, все заметили, что «Спартак» неплохо действует, агрессивно. Не давая сопернику оперативного простора, закрывая игровые зоны. Благодаря такой высокой обороне, у нас появляется больше возможностей для эффективных атак», — сказал португалец в интервью клубнйо пресс-службе.

Дополнительная информация:

https://spartak.com/videos/24462496/

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Иван Шитик все материалы автора

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