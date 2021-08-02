Руй Витория: «У «Спартака» будет свой узнаваемый стиль игры»
19:30
Главный тренер «Спартак» Руй Витория заверил, что его команда будет играть в яркий футбол и с узнаваемым стилем.
«От своего пути, от своей философии мы не отступим. Я верю в то, что у «Спартака» будет свой узнаваемый стиль игры.
Я уделяю внимание четырем основным направлениям: организация позиционной атаки и обороны, и переходы — из обороны в атаку и из атаки в оборону. А также стандартные моменты — вот пять основных аспектов.
Касаемо обороны, думаю, все заметили, что «Спартак» неплохо действует, агрессивно. Не давая сопернику оперативного простора, закрывая игровые зоны. Благодаря такой высокой обороне, у нас появляется больше возможностей для эффективных атак», — сказал португалец в интервью клубнйо пресс-службе.
Дополнительная информация:
Читайте также
Скандально известный немецкий журналист Зеппельт жестко раскритиковал МОК из-за ролика Захаровой на российском ТВ
0
Зачет
vs
1
Офсайд
Материалы сюжета: «Спартак» в отборе Лиги чемпионов 2021/2022: жеребьевка, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Материалы сюжета: РПЛ-2021/22, 2-й тур: «Ростов» — «Зенит», ЦСКА — «Локомотив» и другие матчи — расписание и результаты, новости и обзоры игр
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю