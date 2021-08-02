Руй Витория: «У «Спартака» будет свой узнаваемый стиль игры»

Главный тренер «Спартак» Руй Витория заверил, что его команда будет играть в яркий футбол и с узнаваемым стилем.

«От своего пути, от своей философии мы не отступим. Я верю в то, что у «Спартака» будет свой узнаваемый стиль игры.

Я уделяю внимание четырем основным направлениям: организация позиционной атаки и обороны, и переходы — из обороны в атаку и из атаки в оборону. А также стандартные моменты — вот пять основных аспектов.

Касаемо обороны, думаю, все заметили, что «Спартак» неплохо действует, агрессивно. Не давая сопернику оперативного простора, закрывая игровые зоны. Благодаря такой высокой обороне, у нас появляется больше возможностей для эффективных атак», — сказал португалец в интервью клубнйо пресс-службе.