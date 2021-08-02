Руй Витория рассказал, как строит тренировочный процесс в «Спартаке»

Главный тренер «Спартака» Руй Витория рассказал, как строится тренировочный процесс под его руководством.

«Нельзя отделять физическую подготовку от трех остальных компонентов: техника, тактика и психология. На данный момент футбол является более гармоничным.

Нужно уметь принимать решение на поле. Наши тренировки сосредоточены на том, чтобы прокачать этот компонент. А как принимать решение, если ты бегаешь по кругу или работаешь без сопротивления? Поэтому все наши упражнения идут через мяч, с постоянными единоборствами», — сказал Витория в интервью клубному YouTube-каналу.