«Спартак» поздравил Маслова с днем рождения и пожелал ему надежной игры
13:24
«Спартак» поздравил с днем рождения защитника команды, Павла Маслова.
«Павлу Маслову — 21! Поздравляем Пашу с днем рождения, желаем ему крепкого здоровья, надежной игры и больших побед в составе нашего клуба», — говорится в публикации в официальном Twitter красно-белых.
Павлу Маслову — 21! ?— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) April 14, 2021
Поздравляем Пашу с днем рождения, желаем ему крепкого здоровья, надежной игры и больших побед в составе нашего клуба ??
В сезоне-2020/21 Маслов провел 26 матчей за «Спартак», на его счету 1 результативная передача.
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