«Спартак» поздравил Маслова с днем рождения и пожелал ему надежной игры

«Спартак» поздравил с днем рождения защитника команды, Павла Маслова.

«Павлу Маслову — 21! Поздравляем Пашу с днем рождения, желаем ему крепкого здоровья, надежной игры и больших побед в составе нашего клуба», — говорится в публикации в официальном Twitter красно-белых.

Павлу Маслову — 21! ?



Поздравляем Пашу с днем рождения, желаем ему крепкого здоровья, надежной игры и больших побед в составе нашего клуба ?? — ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) April 14, 2021

В сезоне-2020/21 Маслов провел 26 матчей за «Спартак», на его счету 1 результативная передача.