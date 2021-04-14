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«Спартак» поздравил Маслова с днем рождения и пожелал ему надежной игры

13:24
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«Спартак» поздравил с днем рождения защитника команды, Павла Маслова.

«Павлу Маслову — 21! Поздравляем Пашу с днем рождения, желаем ему крепкого здоровья, надежной игры и больших побед в составе нашего клуба», — говорится в публикации в официальном Twitter красно-белых.

В сезоне-2020/21 Маслов провел 26 матчей за «Спартак», на его счету 1 результативная передача.

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