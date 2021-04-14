Гамула рассказал, почему не смог вернуться в «Ростов» и возглавил любительский клуб

Бывший тренер «Ростова» Игорь Гамула объяснил, почему не смог вернуться в клуб из Ростова-на-Дону и рассказал, какие цели перед ним поставлены в любительском клубе «Гераклион».

«Я обратился в «Ростов», но меня не взяли. Другого выхода у меня не было. Позвонили из «Гераклиона», пригласили и я приехал, побеседовали. Вот уже неделю живу в Москве. Отказ «Ростова»? Не получилось. Не взяли. Общался и с президентом клуба. Сказал, что перезвонит, но так и не перезвонил. Обидно ли? Чего тут обидного, люди решают свои задачи. Цели в «Гераклионе»? Работа с молодежью. Нужно восстановить некоторых ребят, чтобы они смогли перейти в команды высших дивизионов. Пока цели такие. Но мне это интересно. Посмотрим, что из этого выйдет дальше», — приводит «РБ Спорт» слова Гамулы.

Гамула возглавил любительский клуб «Гераклион», который выступает в чемпионате Москвы. Сегодня, 14 апреля, клуб под руководством Гамулы в 1-м туре турнира встретится с «Росичем», который является действующий чемпионом и обладателем Суперкубка столицы.