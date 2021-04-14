Онопко — о переходе Березуцкого в «Краснодар»: «Я устал от этих вбросов! Это переходит грани»
13:39
Бывший тренер ЦСКА Виктор Онопко отреагировал на информацию, что Василий Березуцкий покинет армейскую команду и перейдет в тренерский штаб Виктора Гончаренко в «Краснодаре».
«Я уже устал от этих вбросов! Это уже переходит грани. Сколько можно? Говорят и говорят... Нужно проверять информацию. Если есть заинтересованность, то можно давать информацию, а тут... Повторюсь, очередной вброс», — сказал Онопко «СЭ»
О назначении Гончаренко «Краснодар» объявил 6 апреля. Контракт с белорусским специалистом рассчитан до лета 2023 года. Сегодня, 14 апреля, портал «Чемпионат» сообщил о возможном переходе Березуцкого в «Краснодар».
(Владислав Флегонтов)
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