Бывший тренер ЦСКА Виктор Онопко отреагировал на информацию, что Василий Березуцкий покинет армейскую команду и перейдет в тренерский штаб Виктора Гончаренко в «Краснодаре».

«Я уже устал от этих вбросов! Это уже переходит грани. Сколько можно? Говорят и говорят... Нужно проверять информацию. Если есть заинтересованность, то можно давать информацию, а тут... Повторюсь, очередной вброс», — сказал Онопко «СЭ»

О назначении Гончаренко «Краснодар» объявил 6 апреля. Контракт с белорусским специалистом рассчитан до лета 2023 года. Сегодня, 14 апреля, портал «Чемпионат» сообщил о возможном переходе Березуцкого в «Краснодар».

(Владислав Флегонтов)