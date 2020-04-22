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«Спартак» поздравил Карреру с днем рождения фотографией тренера с чемпионским кубком

14:00
Массимо Каррера. Фото Никита Успенский, "СЭ"
Массимо Каррера. Фото Никита Успенский, "СЭ"
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«Спартак» в официальном Instagram поздравил своего бывшего тренера Массимо Карреру с 56-летием.

— Buon Compleanno, Massimo! Экс-тренеру красно-белых Массимо Каррере сегодня исполняется 56 лет, — написал «Спартак». — Чемпион России 2016/2017,
обладатель Суперкубка-2017. Поздравляем Массимо с днем рождения, желаем успехов и новых трофеев в тренерской карьере.

Каррера весной 2017 года привел «Спартак» к первому чемпионству за 16 лет. Итальянец покинул «Спартак» в октябре 2018 года, а с конца декабря 2019 стал главным тренером АЕКа.

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