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«Спартак» поздравил Джикию, который провел 100 матчей за красно-белых

18:18
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Официальный Twitter «Спартака» опубликовал фотографии с матча 29-го тура РПЛ против «Ахмата», где капитану красно-белых Георгию Джикии вручили футболку с 100-м номером. Для 26-летнего россиянина предыдущая встреча против «Сочи» (0:1) стала 100-й в составе московской команды.

«Поздравляем капитана!» — написано в Twitter «Спартака».

Спартак — Ахмат

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