В «Спартаке» рассказали о восстановлении Мозеса после травмы

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов рассказал о восстановлении полузащитника Виктора Мозеса.

Нигериец получил повреждение 6 августа в матче 4-го тура РПЛ против «Урала» (2:0). 17 августа футболист перенес операцию, срок восстановления от травмы — около полугода.

«Мозес сейчас находится в фазе динамической реабилитации, — цитирует Зеленова ТАСС. — Представители нашего медицинского штаба говорят, что у него очень хорошие показатели, игрок выполняет беговые упражнения в тренажерном зале и подходит к последнему этапу работы перед восстановлением на футбольном поле».

«Спартак» занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 29 очков в 14 матчах.