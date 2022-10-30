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Сегодня, 09:27

В «Спартаке» рассказали о восстановлении Мозеса после травмы

Анна Горшкова
Корреспондент
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Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов рассказал о восстановлении полузащитника Виктора Мозеса.

Нигериец получил повреждение 6 августа в матче 4-го тура РПЛ против «Урала» (2:0). 17 августа футболист перенес операцию, срок восстановления от травмы — около полугода.

«Мозес сейчас находится в фазе динамической реабилитации, — цитирует Зеленова ТАСС. — Представители нашего медицинского штаба говорят, что у него очень хорошие показатели, игрок выполняет беговые упражнения в тренажерном зале и подходит к последнему этапу работы перед восстановлением на футбольном поле».

«Спартак» занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 29 очков в 14 матчах.

Источник: https://tass.ru/sport/16195973

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Краснодар
Зенит

обе забьют - да

30%

1.80

Ф2(-1.5)

22%

2.14

ТБ 3

17%

2.00
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Локомотив 0
ЦСКА 1
Матч завершен

П2

29%

1.82

ТБ 2.5

26%

1.73

15%

2.05
⚽ Футбол. Испания. Ла Лига
Валенсия 0
Барселона 1
Матч завершен

ТБ 3.5

26%

2.50

Ф2(-1.5)

20%

2.48

обе забьют - нет

14%

2.17
Виктор Мозес
ФК Спартак (Москва)
Дмитрий Зеленов
3
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 14 11 3 0 43-5 36
2
 Ростов 15 8 5 2 27-21 29
3
 ЦСКА 15 8 5 2 29-15 29
4
 Спартак 14 9 2 3 36-16 29
5
 Динамо 15 7 5 3 30-18 26
6
 Краснодар 14 7 3 4 27-20 24
7
 Ахмат 15 7 2 6 23-23 23
8
 Оренбург 15 7 1 7 28-34 22
9
 Сочи 14 6 2 6 22-29 20
10
 Урал 14 5 1 8 15-24 16
11
 Кр. Советов 14 3 5 6 15-21 14
12
 Н. Новгород 14 3 4 7 17-25 13
13
 Факел 15 1 9 5 18-28 12
14
 Локомотив 15 3 3 9 17-30 12
15
 Химки 15 2 3 10 14-34 9
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Оренбург – Факел
 4 : 1
29.10 14:00
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29.10 16:30
Ахмат – Ростов
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29.10 19:00
Локомотив – ЦСКА
 0 : 1
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