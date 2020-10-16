«Спартак» показал первые фото Мозеса в футболке красно-белых
Полузащитник «Спартака» Виктор Мозес был официально представлен в пятницу. 29-летний нигериец и генеральный директор красно-белых Шамиль Газизов сфотографировались с футболкой хавбека на стадионе «Открытие Арена».
Мозес будет выступать за «Спартак» под 8-м номером.
15 октября московский клуб объявил об аренде хавбека у «Челси» до конца сезона-2020/21 с правом выкупа.
В прошлом сезоне Мозес играл на правах аренды за «Фенербахче» (7 матчей, 1 гол и 1 голевая) и «Интер» (20 игр, 5 результативных передач).
Первые фотографии @VictorMoses в футболке «Спартака» ???— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) October 16, 2020
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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://spartak.com/news/2020-10-16-mozes_zayavlen_za_spartak_pod_8-m_nomerom/