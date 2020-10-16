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«Спартак» показал первые фото Мозеса в футболке красно-белых

20:33
Виктор Мозес. Фото ФК «Спартак» Виктор Мозес и Шамиль Газизов. Фото ФК «Спартак»
Виктор Мозес. Фото ФК «Спартак»
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Полузащитник «Спартака» Виктор Мозес был официально представлен в пятницу. 29-летний нигериец и генеральный директор красно-белых Шамиль Газизов сфотографировались с футболкой хавбека на стадионе «Открытие Арена».

Мозес будет выступать за «Спартак» под 8-м номером.

15 октября московский клуб объявил об аренде хавбека у «Челси» до конца сезона-2020/21 с правом выкупа.

В прошлом сезоне Мозес играл на правах аренды за «Фенербахче» (7 матчей, 1 гол и 1 голевая) и «Интер» (20 игр, 5 результативных передач).

Виктор Мозес и Шамиль Газизов. Фото ФК «Спартак»
Виктор Мозес и Шамиль Газизов. Фото ФК «Спартак»

Дополнительная информация:

https://spartak.com/news/2020-10-16-mozes_zayavlen_za_spartak_pod_8-m_nomerom/

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