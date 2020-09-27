«Спартак» показал, что осталось за кадром матча с «Тамбовом»

Официальный Youtube-канал «Спартака» опубликовал видео «За кадром» матча 9-го тура Тинькофф РПЛ с «Тамбовом».

В той встрече дважды забил защитник красно-белых Айртон. Игра против «Тамбова» стала 100-й для Андрея Ещенко в составе «Спартака».

Московская команда с 20 очками занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России. «Тамбов» — 7 баллов и 13-я строчка.