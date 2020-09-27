«Спартак» показал, что осталось за кадром матча с «Тамбовом»
19:25
Официальный Youtube-канал «Спартака» опубликовал видео «За кадром» матча 9-го тура Тинькофф РПЛ с «Тамбовом».
В той встрече дважды забил защитник красно-белых Айртон. Игра против «Тамбова» стала 100-й для Андрея Ещенко в составе «Спартака».
Московская команда с 20 очками занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России. «Тамбов» — 7 баллов и 13-я строчка.
Опрос
проголосовало: 11705Все опросы
«Спартак» бросил перчатку «Зениту» в этом сезоне РПЛ?
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 9-й тур. ЦСКА — «Локомотив» и другие матчи
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...